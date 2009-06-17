Населення України вважає, що в країні зріс рівень корупції

Харків. 17 червня. УНІАН. Населення України вважає, що рівень корупції в країні зріс, попри незначне зменшення рівня реального досвіду корупції.

Такі дані отримано в ході соціологічного дослідження в рамках проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції «Гідна Україна», проведеного за участю Київськонго міжнародного інституту соціології.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила на прес-конференції у Харкові менеджер з дослідження та моніторингу проекту «Гідна Україна» Світлана ГОРНА.

На її думку, за результатами цих досліджень можна простежити динаміку готовності населення долучатися до протикорупційної діяльності, оцінки населенням достатності й ефективності антикорупційних заходів, запроваджених органами влади та іншими групами задля подолання корупції, досвіду населення щодо корупції, а також ставлення дорослого населення України до корупції.

«Якщо сприйняття корупції дуже зросло, то досвід упав з 67% до 62,5%. Якщо говорити про досвід, то є невеликий поступ», - підкреслила С.ГОРНА.

За словами С.ГОРНОЇ, найбільше падіння довіри спостерігається у ставленні до Президента та його Секретаріату, а також до Кабінету міністрів, яким у 2009 році довіряють не більше 5-7% громадян. При цьому найбільшою довірою населення користуються місцеві органи влади.

С.ГОРНА відзначила негативну тенденцію у ставленні громадян до корупції. «Корупція використовується громадянами України як ринковий інструмент. Тобто це та ринкова послуга, яка має свою ціну», - констатувала вона.

За словами С.ГОРНОЇ, громадяни України переконані, що найбільше корупціонерів - в ДАІ (63%), судовій системі (59%), міліції (58%) та медичній системі (54%). Однак вона зазначає, що «кожен другий громадянин України вважає, що корупцію можна виправдати, якщо треба вирішити важливу для себе проблему».

В цілому по Україні було опитано методом особистого інтерв’ю приблизно 11 тисяч чоловік С.ГОРНА акцентувала, що за такої кількості опитаних похибка в дослідженні може становити не більше 1%.

Довідка УНІАН. Проект «Гідна Україна» виконується компанією Менеджмент Сістемс Інтернешнл (MSI) у партнерстві з українськими організаціями за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Одним із важливих завдань Проекту «Гідна Україна» є збір та оприлюднення об’єктивних даних про стан корупції в Україні.

Протягом 2007-2009 років проект «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції «Гідна Україна» у співпраці з Київським міжнародним інститутом соціології провів три загальнонаціональні опитування громадської думки щодо стану корупції в Україні.