Кількість молодих українців віком від 18 до 22 років, які в'їхали до Німеччини, суттєво зросла.

У Німеччині закликали Європейський Союз обмежити вʼїзд молодих українських чоловіків до країни та переконати Україну знову посилити правила перетину кордону. Таку заяву зробив премʼєр-міністр Баварії, лідер партії ХСС Маркус Зьодер в інтерв'ю газеті Bild.

"Ми повинні контролювати і значно зменшити стрімке зростання припливу молодих чоловіків з України. Тому ЄС і Берлін повинні вплинути на Україну, щоб вона знову змінила пом'якшені правила виїзду. Нікому не допоможе, якщо все більше молодих чоловіків з України приїжджають до Німеччини, замість того щоб захищати свою батьківщину", – сказав він.

За його словами, Німеччина підтримує Україну зброєю, грошима та гуманітарною допомогою. Але потрібні також українські солдати, які захищають свою країну, додав Зьодер.

"Наша солідарність залишається, але вона потребує чітких правил і відповідальності з обох сторін. Якщо це не відбувається добровільно, то на рівні ЄС необхідно обмежити так звану директиву про масовий приплив біженців", – вважає премʼєр Баварії.

За даними Федерального міністерства внутрішніх справ, кількість молодих українців віком від 18 до 22 років, які в'їхали до Німеччини, суттєво зросла. Якщо у середині серпня йшлося про 19 осіб на тиждень, то в середині вересня – понад тисяча. У жовтні цифри зросли ще більше – від 1400 до майже 1800 осіб на тиждень.

Нещодавно проведене опитування показало, що дві третини німців виступають за припинення виплат українським біженцям. Крім того, 62% респондентів вважають, що працездатні чоловіки з України, які приїхали до Німеччини після початку війни, мають повернутися назад.

Раніше у Польщі заявили, що більше не можуть приймати українських біженців. Як зазначив голова Бюро міжнародної політики в адміністрації президента Польщі Марчін Пшидач, Варшава повинна зайнятися адаптацією тих, хто вже мешкає на її території.

