Фахівці не виключають, що на Євро-2012 спроможуться лише Київ і Харків

Харків. 18 червня. УНІАН. Експерти вважають проблематичною ситуацію з підготовкою українських міст-учасників до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, народний депутат, екс-міністр із питань сім`ї, молоді та спорту Віктор КОРЖ зазначає, що Державна цільова Програма підготовки до Євро-2012 готова, але не виконується. «Розрахунки, зазначені в ній, безумовно, вимагають стовідсоткового виконання. Проте, на жаль, ми цього не спостерігаємо», - сказав В.КОРЖ, а також зазначив, що відповідальність за виконання даної програми цілком і повністю лежить на Кабінеті міністрів України.

«Я хотів би, користуючись нагодою, висловити побажання Кабінету міністрів: дійсно з усією відповідальністю поставитися до ситуації, що склалася. Тому що вона, особливо зараз, вимагає не стовідсоткового - а більш ніж стовідсоткового фінансування», - сказав екс-міністр.

На іміджі України можлива втрата Євро-2012 через невчасне й неповне державне фінансування, на думку експерта, позначиться негативно. «Це буде дуже прикро. Така ситуація неприпустима. Тим більше що були всі об`єктивні передумови й надії – і не тільки любителів спорту, футболу в Україні - на те, що цей проект підвищить престиж держави й прискореними темпами просуне його до європейських стандартів життя», - зазначив В.КОРЖ.

Голова Координаційного бюро з підготовки й проведення Євро-2012 в Україні Ілля ШЕВЛЯК пояснив, що зараз готуються зміни в цільовій програмі у зв`язку зі зміною кількості приймаючих міст, але поки їх не внесено.

«Щодо проблем, які можуть виникнути через затягування внесення змін, хочу сказати наступне: зміни вже розроблено, й на даному етапі узгоджуються обсяги фінансування. Я гадаю, до липня їх буде прийнято», - вважає І.ШЕВЛЯК.

Експерт відзначив також важливість своєчасного фінансування всіх об`єктів із державного бюджету. «Деякі проблеми існують, але вони викликані економічною кризою. Всі виплати, передбачені на цей рік, буде здійснено, оскільки вони захищені статтями в бюджеті. Зважаючи на встановлений випробувальний термін і важливість для України мати чотири приймаючі міста, уряд докладає максимум зусиль для здійснення всіх проплат своєчасно», - сказав І.ШЕВЛЯК.

Президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ бачить джерело проблем із фінансуванням Євро-2012 у бюджеті-2009. «Бюджет фактично зірвано, величезні прорахунки пов`язані з прибутковою частиною, яка нижча, ніж очікувалося. Жодна програма, по суті, не фінансується. Євро-2012 - у центрі уваги, воно більше всього обговорюється, оскільки це й іміджева проблема, й проблема взятих на себе зобов`язань не лише моральних, політичних, але й економічних», - зазначив експерт.

Найбільш вірогідним розвитком подій А.ЄРМОЛАЄВ вважає варіант, за якого Євро-2012 прийматимуть всього два міста України: Київ і Харків.

Директор Інституту Горшеніна Костянтин БОНДАРЕНКО вважає заслугою місцевих влад і інвесторів той факт, що чотири міста України все-таки отримали можливість продовжувати підготовку до Євро-2012.

Проте, на думку експерта, для усунення зауважень УЄФА необхідне термінове державне фінансування: «Можливості й ентузіазм інвесторів не безмежні. Тим, що центральна влада затягує виділення коштів, вона гальмує всі роботи з ремонту доріг і реконструкції аеропортів у містах-кандидатах. А без вирішення цих проблем міста втратять право приймати матчі чемпіонату».

Як сказав К.БОНДАРЕНКО, в разі втрати права приймати Євро-2012 Україна сильно програє: «Замість створення робочих місць, замість отримання мільярдів євродоходів, Україна ризикує залишитися з мільярдами витрачених гривень, як державних, так і приватних. Влада ж, що постійно твердить про європейськість України, повинна буде визнати свою неспроможність».

За словами К.БОНДАРЕНКА, «все, що могли зробити місцева влада й бізнесмени для проведення Євро-2012 в Україні, вони вже зробили. Рішення про виділення коштів повністю в компетенції уряду – на нього ж і ляже відповідальність за провал підготовки».

Інститут Горшеніна також намагався отримати коментар на дану тему в міністра з питань сім`ї, молоді та спорту Юрія ПАВЛЕНКА. Міністр коментувати ситуацію по телефону відмовився, пославшись на необхідність підготовки інформації й вивчення документів, зазначили в інституті.