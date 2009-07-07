Південна залізниця святкує 140-річчя
12:10, 07 липня 2009Харьків
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Співатиме хор Вірьовки
|Арсен Аваков
Як повідомили УНІАН у прес-службі Південної залізниці, о 13.00 в будівлі БК «Залізничник» відбудеться урочистий захід, присвячений 140-річчю Південної залізниці.
У програмі свята - привітання почесних гостей, нагородження працівників Південної залізниці за трудові досягнення, а також концерт за участю народного хору ім. Г.Г. Вірьовки й вокального ансамблю «Гетьман».
Серед учасників і запрошених на святкування – голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ, генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК, начальник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК.
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