Південна залізниця святкує 140-річчя

Співатиме хор Вірьовки

Харків. 7 липня. УНІАН. Сьогодні у Харкові відзначають 140-річчя Південної залізниці. Харків. 7 липня. УНІАН. Сьогодні у Харкові відзначають 140-річчя Південної залізниці. Як повідомили УНІАН у прес-службі Південної залізниці, о 13.00 в будівлі БК «Залізничник» відбудеться урочистий захід, присвячений 140-річчю Південної залізниці. У програмі свята - привітання почесних гостей, нагородження працівників Південної залізниці за трудові досягнення, а також концерт за участю народного хору ім. Г.Г. Вірьовки й вокального ансамблю «Гетьман». Серед учасників і запрошених на святкування – голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ, генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК, начальник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК.

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