Валюта трохи подешевшала

Харків. 7 липня. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,77 грн./дол., що на 0,2% дешевше, порівняно з 6 липня, продають – по 7,85 грн./дол., на 0,4% дешевше. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,70-7,83 грн./дол., з продажу – 7,80-7,90 грн./дол.

Сьогодні середній курс купівлі євро в українських банках дещо знизився, порівняно з 6 липня, і становить 10,80 грн./євро, продажу – на 0,5% - до 11,03 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,70-10,96 грн./євро, з продажу – в межах 10,90-11,12 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках сьогодні дещо знизився, порівняно з 6 липня, і становить у середньому 0,2353/0,2526 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,195-0,2475 грн./рубль, з продажу – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,75 грн./дол., що на 0,4% дешевше, ніж учора, продають – по 7,84 грн./дол., на 0,5% дешевше.

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,80 грн./євро, що на 0,4% дешевше порівняно з 6 липня, продажу – 11,01 грн./євро, на 0,6% дешевше.

Курс купівлі/продажу російського рубля в київських банках дещо знизився, порівняно з 6 липня, і становить у середньому 0,2344/0,2544 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,70/7,85 грн., євро – 10,75/11,00 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,70/7,84 грн., євро – 10,50/11,20 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,80/7,85 грн., євро – 10,80/11,04 грн., рубль – 0,24/0,25 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 6 липня, становить: гривні до долара США – 7,6377, до євро – 10,614112, до російського рубля – 0,24313.