Делегація Харкова бере участь у святкуванні Дня міста у Бєлгороді

Сьогодні офіційна делегація м. Харкова відбула до міста-побратима Бєлгорода, де візьме участь у святкуванні 66-ї річниці визволення від фашистської окупації та Дня міста. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Харківської міської ради.

За її інформацією, делегацію очолив перший заступник Харківського міського голови Олександр Кравцов. До її складу входять зокрема представники ветеранського активу Московського району Харкова.

Вранці на українсько-російському кордоні харків’ян зустрічали з хлібом-сіллю представники Адміністрації міста Бєлгорода та громадських ветеранських організацій.

Програмою перебування харків’ян у сусідньому російському місті запланована їх зустріч з головою адміністрації м. Бєлгорода Василем Потрясаєвим, покладання квітів на Меморіалі „Вічний вогонь”. Також слобожани відвідають музей-діораму „Вогненна дуга. Бєлгородський напрямок”, зустрінуться з учасниками Х Міжнародного слов’янського пленеру у виставковій залі „Родина”.

Серед урочистих подій передбачається зокрема відкриття бюста Герою Радянського Союзу Г.Т.Льовіну на Алеї Героїв у Парку Перемоги. Кульмінацією святкових заходів стане відвідання гостями меморіалу „Курська дуга” та державно-історичного заповідника „Прохорівське поле”.