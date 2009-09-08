Голови сільрад і мери міст напишуть листа Тимошенко

Харків. 8 вересня. УНІАН. Восьмого вересня у Золочеві відбудуться загальні збори Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, під час зборів члени Асоціації розглянуть питання про стан справ у сільському господарстві області, про формування бюджетів територіальних громад області на 2010 рік та про реалізацію прав власності на землю громадянами України у 2009 році.

Учасники зустрічі планують також ухвалити спільне до Прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО звернення щодо внесення змін до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини» від 6 вересня 2005 року № 2809-IV».