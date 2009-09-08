На Харківщині не виявлено хворих на грип A (H1N1)

Харків. 8 вересня. УНІАН. В Харківській області не виявлено хворих з підозрою на грип A (H1N1).

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Ігоря ТЕРЕХОВА.

За його даними, фахівцями санітарно-карантинних відділень у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється регулярний медико-санітарний огляд повітряних суден та автотранспортних засобів з метою запобігання захворюванню на грип A(H1N1) – Каліфорнія 04/2009.

І.ТЕРЕХОВ повідомив, що в аеропорту Харкова цього року проведено санітарний огляд 513 повітряних суден, які прибули з-за кордону, а також санітарний огляд 27,6 тисяч пасажирів і 2,3 тисяч членів екіпажів. У пункті пропуску автотранспортних засобів через державний кордон «Гоптівка» проведено санітарний огляд 2,6 тисяч автобусів, а також 88,2 тисяч пасажирів і 3 тисяч водіїв. При цьому хворих з підозрою на грип A (H1N1) виявлено не було.

Крім того, зазначив І.ТЕРЕХОВ, з метою відпрацювання алгоритму дій фахівців лікувальної мережі та санепідслужби при виникненні осередків грипу A (H1N1) в області проводяться показові учбово-тренувальні заняття з моделюванням осередку грипу.

«Подібні навчально-тренувальні заняття було проведено у всіх містах та районах області. Також навчання відбулися в міжнародному аеропорту «Харків» з відпрацюванням дій фахівців служб аеропорту та санітарно-карантинного пункту при виявленні на борту повітряного судна хворого з підозрою на грип A (H1N1)», - повідомив заступник губернатора.