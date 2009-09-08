Завтра на Сході суха і тепла погода

Харків. 8 вересня. УНІАН. Завтра в Україні опади не очікуються. Вночі та вранці у західних областях місцями туман.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у східній та південній частині окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні 15-20°, вдень 23-28°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 12-17°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У Київській області у середу опади не очікуються. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°. У Києві температура вночі 11-13°, вдень 24-26°.