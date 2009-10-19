Матч плей-офф Україна - Греція пройде в Донецьку або у Харкові

Харків. 19 жовтня. УНІАН. Федерація футболу України ще не визначилася, яка з українських футбольних арен прийматиме матч плей-офф Чемпіонату світу з футболу 2010 року між командами України і Греції, що має пройти 18 листопада цього року, повідомляє Kharkiv EURO.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України з посиланням на президента ФФУ Григорія Суркіса.

За його словами, матч може пройти в одному з міст – в Донецьку або у Харкові.

«Беручи до уваги місткість стадіонів, їхню сучасність, інші важливі чинники, ми гратимемо з греками або в Донецьку, або у Харкові», - сказав Г.Суркіс.

За даними прес-служби, у понеділок, 19 жовтня, в штаб-квартирі ФІФА у Цюріху відбулося жеребкування матчів плей-офф за вихід до чемпіонату світу. Національна збірна України 14 та 18 листопада зіграє з командою Греції.

Результати жеребкування по Європі:

Ірландія - Франція

Португалія - Боснія та Герцеговина

Греція - Україна

Росія - Словенія

Стикові матчі пройдуть 14 і 18 листопада. Перший матч збірна України гратиме на виїзді.