Матч плей-офф Україна - Греція пройде в Донецьку або у Харкові
Але ФФУ ще не визначилася
Харків. 19 жовтня. УНІАН. Федерація футболу України ще не визначилася, яка з українських футбольних арен прийматиме матч плей-офф Чемпіонату світу з футболу 2010 року між командами України і Греції, що має пройти 18 листопада цього року, повідомляє Kharkiv EURO.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України з посиланням на президента ФФУ Григорія Суркіса.
За його словами, матч може пройти в одному з міст – в Донецьку або у Харкові.
«Беручи до уваги місткість стадіонів, їхню сучасність, інші важливі чинники, ми гратимемо з греками або в Донецьку, або у Харкові», - сказав Г.Суркіс.
За даними прес-служби, у понеділок, 19 жовтня, в штаб-квартирі ФІФА у Цюріху відбулося жеребкування матчів плей-офф за вихід до чемпіонату світу. Національна збірна України 14 та 18 листопада зіграє з командою Греції.
Результати жеребкування по Європі:
Ірландія - Франція
Португалія - Боснія та Герцеговина
Греція - Україна
Росія - Словенія
Стикові матчі пройдуть 14 і 18 листопада. Перший матч збірна України гратиме на виїзді.