Харківщина засіяла 105% плану озимих культур

Харків. 21 жовтня. УНІАН. Агропромислові господарства Харківської області засіяли 105% плану посіву озимих культур.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Віктора ЗВЄРЄВА.

Станом на 20 жовтня озимі культури посіяно на площі 469,7 тис. га, або 105% плану,

поінформував В.ЗВЄРЄВ.

За його словами, на зерно засіяно 464,5 тис. га.: озимою пшеницею - 440,4 тис. га, озимим житом - 7,5 тис. га, озимим ячменем - 16,7 тис. га. З внесенням мінеральних добрив засіяно 268,0 тис. га.

В.ЗВЄРЄВ підкреслив, що більше запланованого посіяно озимих культур господарствами Кегичівського району (на 37%), Нововодолазького (на 32%), Зачепилівського і Лозівського (на 21%), Куп’янського (на 17%), Дворічанського (на 15%), Барвінківського (на 12%), Золочівського і Ізюмського (на 9 %), Шевченківського (на 7%), Коломацького і Сахновщинського (на 4%), а також Близнюківського (на 2%) районів області.

В.ЗВЄРЄВ додав, що господарства Харківщини наближаються до завершення посіву озимих.