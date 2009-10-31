У Харкові скасовано всі масові заходи

Харків. 31 жовтня. УНІАН. У Харкові відмінені всі масові заходи.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, у зв`язку з епідемією грипу в західних областях України в Харкові відмінено проведення масових заходів, конкурсів, фестивалів, а також припинені заняття в спеціалізованих школах та позашкільних закладах.

Міське управління охорони здоров`я звернулося до харків’ян з проханням утриматися від відвідувань місць масового скупчення людей і при перших ознаках простудних захворювань (висока температура, сухий кашель тощо) негайно звертатися до лікувальних закладів міста.

На сайті міськради подається список телефонівінформаційно - консультаційних пунктів закладів та установ охорони здоров`я міста Харкова, які працюють з 8.00 до 20.00.