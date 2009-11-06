Кабмін хоче, аби «Медтекс» відновив виробництво марлі

Харків. 6 листопада. УНІАН. Міністерство промислової політики України не отримувало від Вовчанського заводу «Медтекс» з виробництва медичної марлі документів на участь у тендері на державну закупівлю медичної марлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Харкові, присвяченому питанням виробництва медичної марлі на підприємстві «Медтекс», сказав перший заступник міністра промполітики України Віталій НЕМИЛОСТИВИЙ.

«На мій погляд, власник повинен бути більш активним, оскільки від нього залежить багато що - як готуватимуться необхідні матеріали й документи. Адже держзакупівля - це певна процедура з комплексом нормативних заходів. Я поки не одержував від нього документів, які необхідні для участі в тендері на участь в держзакупівлі. Сподіваюся, що він зараз їх готує.» - сказав В.НЕМИЛОСТИВИЙ.

За його словами, уряд готовий допомагати у відновленні виробництва медичної марлі на «Медтексі».

«Ми допоможемо власнику підприємства у вирішенні низки проблем і, зокрема, з тим, що вітчизняні виробники бинтів, марлевих пов’язок та деякої іншої продукції вважають за краще використовувати не марлю вітчизняного виробництва, яка відповідає встановленим стандартам, а імпортну з іншою якістю і властивостями. На рівні міністерств і облдержадміністрації ми звернемося до відповідних органів, щоб вони розібралися в ситуації, що склалася і, якщо є порушення, зупинили цей процес і добилися того, щоб виробники використовували лише медичну марлю згідно зі стандартами» - наголосив В.НЕМИЛОСТИВИЙ.

Він також звернув увагу на те, що «Медтекс» - приватне підприємство, «зі всіма витікаючими звідси наслідками».

«Якийсь час назад власник підприємства вирішив зупинити виробництво марлі через поганий збут продукції, хоча, враховуючи унікальність цього виробництва для країни, ситуація, на мій погляд, не була такою безнадійною, і треба було активніше відстоювати інтереси підприємства. Нині «Медтекс» не працює вже близько 9 місяців, а його співробітники частково звільнені або знаходяться у відпустках», - повідомив В.НЕМИЛОСТИВИЙ.

Він звернувся до Харківської облдержадміністрації з проханням вжити заходів для підключення вовчанського підприємства до джерел енергії, у тому числі до газопостачання, що необхідне для запуску заводської котельної.

Обговорюючи можливе державне замовлення на виробництво марлі, В.НЕМИЛОСТИВИЙ повідомив, що з 10 млн. грн., які було виділено на відновлення запасів медичної марлі, лишилося 4,3 млн. грн., а на решту коштів вже закуплено марлю імпортного виробництва.

«Сьогодні я доповім першому віце-прем’єр-міністру Олександру ТУРЧИНОВУ по вовчанському підприємству, і, вважаю, до понеділка буде ухвалено рішення. Річ у тому, що якщо «Медтексу» перерахувати кошти, то перша марля буде випущена на підприємстві через місяць-півтора» - зауважив В.НЕМИЛОСТИВИЙ.

Він додав, що за умови подолання епідемії без витрачання залишку виділених коштів (4,3 млн. грн.) кошти одразу будуть направлені на виробництво марлі на «Медтексі».

«Якщо ми одержимо гуманітарну допомогу, і в нас буде достатньо марлі для подолання нинішньої епідемії, то уряд зможе використовувати згадані 4,3 мільйони гривень на це підприємство, щоб вже в січні почати поповнювати Держрезерв марлею вітчизняного виробництва. Якщо ж до понеділка не буде вирішено питання із забезпеченням країни марлею найближчим часом, то вказані кошти використають для закупівлі імпортної марлі, оскільки люди не можуть чекати, поки вовчанське підприємство знов запустить виробництво», - наголосив В.НЕМИЛОСТИВИЙ.

При цьому він заспокоїв, що плани уряду щодо відновлення виробництва медичної марлі на заводі «Медтекс» залишаються.

«У такому разі в держбюджет-2010 закладатиметься сума на фінансування Держрезерву, що буде ініційоване і Міністерством, і облдержадміністрацією. Ми наполягатимемо на тому, щоб закупівля вітчизняної марлі в 2010 році здійснювалася за державні кошти», - сказав він.

За словами В.НЕМИЛОСТИВОГО, «Медтекс» має добрий потенціал: «Підприємство володіє потужностями, необхідними для виробництва до 1 млн. погонних метрів медичної марлі на місяць при однозмінній роботі, і 1,5 млн. погонних метрів - при півторазмінній. Технічні можливості «Медтекса» дозволяють забезпечити потреби України в цьому матеріалі», - наголосив він.

«В Україні є лише один виробник медичної марлі - підприємство «Медтекс» у Вовчанську», - підкреслив В.НЕМИЛОСТИВИЙ.