Шурма не вірить, що в Харкові зможуть діагностувати «свинячий» грип

Харків. 19 листопада. УНІАН. Лабораторія, яка почне працювати в Харківської області з 5 грудня 2009 року, не зможе діагностувати грип A/H1N1 (каліфорнійський), як про це розповідають обласні чиновники.

Як повідомляє сайт міськради, про це заявив сьогодні заступник міського голови – директор Департаменту охорони здоров`я і соціальних питань Ігор ШУРМА.

За його словами, обіцяна лабораторія нічим не відрізняється від лабораторій, розташованих у західних областях України, і дозволяє проводити лише моніторинг ситуації.

«Ніхто діагностувати не буде», - сказав І.ШУРМА.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією головного державного санітарного лікаря обласної санітарно-епідеміологічної станції Сергія САВЕНКОВА, Харківщина одержала спеціальну ПЦР-лабораторію, завдяки якій стане можливим визначення штаму грипу безпосередньо в області. З 5 грудня 2009 р. дослідження з визначення штаму грипу можна буде проводити безпосередньо в Харкові, а не відправляти до столиці, повідомив С.САВЕНКОВ.