Харків’янину дали довічно за подвійне убивство

Харків. 11 грудня. УНІАН. Вироком апеляційного суду Харківської області 62-річного ніде не працюючого, раніше неодноразово судимого за скоєння особливо тяжких злочинів мешканця Харкова засуджено до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області, досудовим слідством встановлено, що на початку січня 2008 р., перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння у продовольчому магазині поблизу Харкова, цей громадянин скоїв розбійний напад на продавця з метою заволодіння грошима. Після удару кинджалом у груди жінка померла. Крім того, злодій під час бійки з вантажником, який хотів припинити злочинні дії нападника, завдав йому кілька смертельних ударів кинджалом.

Суд погодився з пропозицією державного обвинувача щодо призначення міри покарання підсудному, повідомили у прес-службі.