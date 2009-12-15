Минулого тижня на Харківщині від грипу померло чотири людини

Минулого тижня на Харківщині внаслідок захворюваності на грип та його ускладнень померло 4 людини

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління охорони здоров`я ОДА Олександра ГАЛАЦАНА.

За його даними, на сьогодні у 8 районах Харківщини та двох містах обласного підпорядкування – Мерефі і Лозовій – перевищено поріг захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

За останню добу в області госпіталізовано 177 чоловік з ознаками ГРВІ та грипу. Головний медик області висловив стурбованість тим, що 75% госпіталізованих – діти дошкільного віку.

О.ГАЛАЦАН також наголосив на тому, що за останній тиждень в області зареєстровано 4 летальні випадки – результати захворюваності на грип і його ускладнень. Начальник ГУ охорони здоров`я також відзначив, що, на жаль, багато хто звертається за медичною допомогою лише на 4-5 добу після початку захворювання, таким чином, у медиків залишається мало шансів врятувати пацієнту життя.