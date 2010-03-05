Ленінський район залишився без води

Харків. 5 березня. УНІАН. Сьогодні, 5 березня, з 9.00 до 18.00 обмежено водопостачання значної частини Ленінського району.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, обмеження введено у зв`язку з пошкодженням на магістральному водоводі діаметром 800 мм по вул. Полтавський шлях, 124.

Без води залишаться мешканці селища Червоний Жовтень, Холодної гори, Залютіно і Лисої гори, що проживають за такими адресами: вул. Башкирська, пров. Верховський, вул. Рилєєва, вул. Кубасова, вул. Таганська, вул. Гірська, вул. Рельєфна, вул. Ашхабадська, вул. Ташкентська, вул. Цілинна, вул. Алуштинська, вул.Лагерна, вул. Тінякова, вул. Полтавський шлях, 84-192.

З усіх питань можна звертатися до диспетчерської служби Ленінського району за тел. 372-50-94.