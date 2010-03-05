Справу судді-хабарника розгляне Верховний суд

Харків. 5 березня. УНІАН. Прокуратура Харківської області передала до Верховного суду України для визначення підсудності справу щодо одного з суддів районного суду за фактом отримання хабара.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури, досудовим слідством встановлено, що суддя під час розгляду кримінальної справи по суті вимагав у підсудного хабар у сумі 3000 дол., відверто погрожуючи у випадку відмови винести стосовно нього вирок у вигляді позбавлення волі.

Підсудний, усвідомлюючи реальність цих погроз, змушений був погодитися з вимогами останнього. Суддя, будучи впевненим у тому, що отримає від підсудного зумовлену суму хабара, оголосив вирок у кримінальній справі, не пов`язаний з мірою покарання у вигляді позбавлення волі, та звільнив останнього від відбування покарання з випробувальним терміном.

Після дачі першої частини хабара засуджений звернувся до управління СБУ в Харківській області та повідомив про злочинні дії судді-хабарника. Згодом спільними діями співробітників УСБУ та слідчого відділу прокуратури області суддю було викрито в одержанні від засудженого наступної частини хабара.

Прокуратурою області затверджено обвинувальний висновок у цій кримінальній справі. З метою забезпечення об’єктивного та повного розгляду кримінальної справи в порядку ст.38 КПК України та частинами 4,5 ст.13 Закону України «Про статус суддів» її направлено до Верховного суду України для визначення підсудності.