У Харкові судитимуть шайку, яка обчистила банк на 4 млн. грн.

Харків. 11 березня. УНІАН. Прокуратура Харківської області передала до суду кримінальну справу стосовно 5 членів організованої групи (двох 25-річних чоловіків і трьох 26-річних жінок), які шляхом шахрайства протягом тривалого часу викрадала з банку великі суми кредитних коштів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури, встановлено, що начальник відділення одного з банків з липня 2006 по квітень 2008 року з метою наживи створив і очолив стійку організовану групу, до складу втягнув підлеглих – чотирьох менеджерів. Четверо з групи – харків’яни (керівник угруповання, жінка та подружжя). Ще одна жінка – мешканка Чугуївського району.

Діяльність групи була спрямована на систематичне заволодіння кредитними коштами, виданими на підставних осіб за фіктивними договорами. За вказаний період члени організованої групи заволоділи грошовими коштами, виданими по карткових рахунках як кредити, на загальну суму понад 4,2 млн. грн.

Обвинувальний висновок у кримінальній справі затверджено за ч.4,5 ст.191 та ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем; службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки). Статті передбачають, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.