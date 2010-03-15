На кордоні затримано контрабандне обладнання для магістральних трубопроводів

Харків. 15 березня. УНІАН. Співробітники Харківського прикордонного загону та митники затримали українця, 43-річного мешканця Дергачівського району, який намагався незаконно перевезти в Росію комплектуючі для магістральних трубопроводів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, контрабанда була виявлена у пункті пропуску «Гоптівка» в автобусі «Неоплан», який прямував за маршрутом «Харків-Бірюч».

Під обшивкою салону, в туалеті та інших схованках прикордонно-митна оглядова група знайшла 6 електричних контакторів та 50 різноманітних заслонок для магістральнго трубопроводу. Контрабанду, яка оцінена в 30,5 тис. грн., а також її власника передали в митницю. Автобус з пасажирами продовжив рух в Росію під керуванням іншого водія.