Начальника міліції Харківської області змушують звільнитися?

Харків. 15 березня. УНІАН. Нове керівництво Міністерства внутрішніх справ примусило всіх начальників облуправлінь МВС написати заяви про звільнення, про це заявив депутат від НУНС, екс-заступник голови МВС Геннадій Москаль в ефірі Радіо Свобода.

«Після наради координаційної, яку проводив новий президент у Генпрокуратурі, навіть не він (міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов), а один з його заступників примусив всіх начальників облуправлінь написати заяви про звільнення, - сказав Г.Москаль... - Я не думаю, що всі начальники органів внутрішніх справ були ворогами України, і всі тільки робили на зло».

«Можливо, у них є резерв. Але якщо так призначатимуть, як призначали міністра, і за таким принципом призначатимуть начальників всіх обласних управлінь, то, я особисто вважаю, що це відкине міліцію далеко», - заявив він.

Г.Москаль категорично спростував, що призначення Анатолія Могильова відбулося за його рекомендацією.

– Абсолютно ніхто мене не питав – раз – про пана Могильова, якщо б тільки питали, я б сказав тільки негативну характеристику – це два, і третє – система внутрішніх справ надіялась, і все-таки заради об’єктивності треба сказати, що в Партії регіонів були досвідчені кадри...

«Усі чекали, що прийде Микола Васильович Джига... У Комуністичній партії також був достатньо підготований спеціаліст – це Валерій Бевз... І чому впало з позитива на негатив – це дійсно для мене і для всього міністерства внутрішніх справ було трохи шоком, тому що це людина абсолютно в системі невідома, він десь служив в одному з райцентрів Донецької області, давно був звільнений з органів внутрішніх справ, а потім був реанімований завдяки – вся його заслуга в тому, що він з Донецька. Іншого позитива я сказати не можу», - підсумував колишній заступник міністра.