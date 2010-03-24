У Харкові новий начальник СБУ

Харків. 24 березня. УНІАН. Президент Віктор Янукович призначив начальником управління Служби безпеки України в Харківській області Олександра Полковничена, який до цього часу очолював Головне управління СБУ в Києві та Київській області.

Указ про призначення оприлюднений на сайті глави держави.

О.Полковниченко змінить на цій посаді Андрія Мухатаєва.

Крім того, Президент здійснив низку призначень в органах СБУ.

Зокрема, Іван Дерев`янко обійматиме посаду начальника головного слідчого управління Служби безпеки України.

Призначено також низку начальників обласних управлінь СБУ.

Зокрема, керівником УСБУ в Миколаївській області став Олександр Іванов, який до цього часу очолював СБУ Донеччини, Полтавській області - Олександр Дроботенко, Одеській області – Віктор Кобильчак, Волинській області - Володимир Мельникович, Житомирській області – Олександр Наумов.

Також начальником управління спецслужби в Херсонській області призначений В`ячеслав Савченко, Закарпатській області – Василь Сітар. СБУ Луганщини очолив Олександр Третяк, Київщини – Сергій Чичирко, який до цього призначення був керівником УСБУ в Херсонській області, Кіровоградщини – Олександр Чорний, Хмельниччини - Валерій Коваль, Івано-Франківщини - Михайло Курник.

Крім того, начальником управління СБУ у Києві призначений Юрій Парамонов, якого іншим указом президент звільнив з посади керівника УСБУ в Полтавській області.

Також Янукович звільнив з посади начальника СБУ Львівщини Юрія Артюхова, Одещини Володимира Турицю, Луганщини Павла Дорошенка, Харківщини Андрія Мухатаєва, Вінниччини Петра Єфремова, Запоріжчини Сергія Береста, Івано-Франківщини Анатолія Назарова.

Крім того, був звільнений керівник УСБУ в Миколаївській області Володимир Дорошенко, Хмельницькій області Володимир Скок, Волинській області Віктор Андрійчук, Житомирській області Григорія Зелінський, Тернопільській області Олександр Радецький, Сумській області Олександр Ващенко.