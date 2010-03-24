У потягу «Миколаїв-Москва» виявлено наркотики

Харків. 24 березня. УНІАН. Минулої ночі на Південному вокзалі у Харкові затримали жінку, яка везла в Росію близько 400 грамів марихуани.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, викрити порушницю під час прикордонно-митного оформлення поїзда «Миколаїв-Москва» допоміг службовий собака.

Пакунок із зіллям був загорнутий у матрац на спальній полиці пасажирки – 35-річної жительки Лозової. Жінку з поїзда зсадили, а знайдене у неї зілля відправили на експертизу, повідомили у пре-службі.