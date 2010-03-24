Курси валют у банках Харкова

Долар 7,92 - 7,93 грн.

Харків. 24 березня. УНІАН. На 24 березня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,9299 грн. (продаж - 7,94 грн.), євро - 10,65 грн. (10,66 грн.), Базис - 7,925 (7,985), 10,6 (10,75) Реал-банк - 7,93 (7,97), 10,62 (10,75) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 24 березня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 795.0100 (на 23 березня – 795.4400) 100 EUR – 1074.7740 (на 23 березня – 1071.5372) 10 RUR – 2.6976 (на 23 березня – 2.7112)

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