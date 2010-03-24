Україна поновить діяльність технопарків і ВЕЗ – Семиноженко

Харків. 24 березня. УНІАН. Україна має намір поновити діяльність технологічних парків і вільних економічних зон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО сьогодні на прес-конференції.

Відповідаючи на запитання про можливу кількість технологічних парків, В.СЕМИНОЖЕНКО сказав: «Технологічний парк – це не окремо взята територія, а конкретний проект, затвердження якого проходить через спеціально створену робочу групу і затверджується урядом».

В уряді вважають, що відновлення роботи технологічних парків дасть змогу поліпшити ситуацію в Україні з розробкою інноваційних технологій і наукових розробок.

Крім того, за словами віце-прем`єр-міністра, уряд має намір відновити діяльність вільних економічних зон (ВЕЗ) в Україні. За словами В.СЕМИНОЖЕНКА, сьогодні триває робота над удосконаленням законодавства щодо діяльності ВЕЗ, щоб ці території не створювалися для окремо взятих підприємств.