Бабаєв: не вмієш сам, учися в інших

Харків. 24 березня. УНІАН. Харкову необхідно використовувати досвід, накопичений іншими країнами при розробці транспортних систем мегаполісів.

Як повідомляє сайт Харківської ОДА, про це сказав перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ, відкриваючи Міжнародну науково-практичну конференцію «Транспортні системи мегаполісів і великих міст. Концепція перспективного розвитку транспортної системи Харкова».

«Магістральні артерії міста багато в чому визначають ефективність його життєдіяльності, тому теми, які розглядаються на конференції, дуже актуальні», - сказав В.БАБАЄВ.

За його словами, «рух пасажирського транспорту, карет «швидкої допомоги», машин МНС, перевезення пасажирів пільгових категорій, доставка робітників на підприємства – це складний вузол взаємодій. Роботу транспортних систем у місті необхідно налагодити з максимальною ефективністю. У цьому нам допоможе і досвід інших країн».