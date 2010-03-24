Динамо вдовольнилося другим місцем

Харків. 24 березня. УНІАН. Київське Динамо не змогло обійти донецький Шахтар і повернути собі перше місце у чемпіонаті України з футболу.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, сьогодні у матчі перенесеного 13-го туру української Прем’єр-ліги в Ужгороді динамівці сенсаційно поступились місцевому Закарпаттю з рахунком 0:1. Єдиний м’яч у грі на 53-й хвилині на свій рахунок записав серб Александр ТРІШОВИЧ.

Відтак Динамо зрівнялося за кількістю зіграних ігор у чемпіонаті з гірниками. Після 21-го матчу кияни залишились із 50-ма очками, а Шахтар залишається на першому місці з 52-а пунктами.