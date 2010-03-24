Металіст розгромив Чорноморця 5:1

Харків. 24 березня. УНІАН. Харківський Металіст у пропущеному матчі 13-го туру Чемпіонату України з футболу розгромив на своєму полі одеський Чорноморець з рахунком 5:1.

У Металіста три голи забив Девіч. Це другий поспіль виграш харківського клубу з великим рахунком у другому колі Чемпіонату і найбільший виграш у цьому сезоні.

В коментарі головний тренер Металіста Мирон МАРКЕВИЧ висловив задоволення грою своїх підопічних, але відзначив дуже низьку якість футбольного поля.

Наступну гру Металіст проведе у Києві з Динмо.

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