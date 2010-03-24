Металіст розгромив Чорноморця 5:1
21:47, 24 березня 2010Харьків
0 0
Харків. 24 березня. УНІАН. Харківський Металіст у пропущеному матчі 13-го туру Чемпіонату України з футболу розгромив на своєму полі одеський Чорноморець з рахунком 5:1.
У Металіста три голи забив Девіч. Це другий поспіль виграш харківського клубу з великим рахунком у другому колі Чемпіонату і найбільший виграш у цьому сезоні.
В коментарі головний тренер Металіста Мирон МАРКЕВИЧ висловив задоволення грою своїх підопічних, але відзначив дуже низьку якість футбольного поля.
Наступну гру Металіст проведе у Києві з Динмо.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter