Аваков збирає свої полки

Харьков. 23 апреля. УНИАН. В Харькове состоялась презентация Фонда гражданских инициатив Арсена АВАКОВА.

Как сообщает корреспондент УНИАН, по словам бывшего главы Харьковской облгосадминистрации, «смысл и цель нашей деятельности – самореализация свободного человека в свободной стране».

А.АВАКОВ подчеркнул, что это, «конечно же, политический проект, но он политический во вторую, или третью очередь. На самом деле - этот проект гораздо шире, чем любая политическая партия, и по этой философии мы его и строили. Это проект, в котором каждый сможет реализовать свое будущее».

Фонд это то, сказал А.АВАКОВ, «что сможем сделать мы с вами и каждый из нас, те позитивные, продуктивные идеи, которые направлены на истинные настоящие ценности каждого человека. Не эфемерные лозунги, а то, что достигает до каждого человека. Главный девиз нашего Фонда, который мы оглашаем, это – Свобода, Самореализация и Созидание».

По словам А.АВАКОВА, этот проект «объединит усилия многих людей», «это фонд идей, фонд философий, конструктивных действий. Также мы хотим сформулировать основные принципы деятельности гражданского общества, воссоздать те институты, которые слабы или не функционируют, воссоздать баланс в нашем обществе, баланс во власти, не допустить сползание нашей страны, нашей области к единому тоталитарному мнению».

В состав учредителей Фонда, в частности, вошли руководитель «Бисквитки» Алла КОВАЛЕНКО, депутат Харьковского городского советов Андрей РУДЕНКО, бывшие руководители районов области и подразделений Харьковской облгосадминистрации Юрий ПРАВ, Виктор КОВАЛЕНКО, Любовь ШАМРАЙ, Виктор ГАРЬКАВЕЦ, Ирина ЕФРЕМОВА, Людмила БЕЛОВА, Василий ЖДАНОВ, Анатолий ГАЦЬКО, Анатолий БАБИЧЕВ, известный аграрий, Герой Украины Андрей РОВЧАК, директор Института региональной политики Виталий МАЛЯРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, накануне решением президиума Политсовета партии «ВО «Батькивщина» А.АВАКОВ назначен исполняющим обязанности председателя Харьковской областной организации «ВО «Батькивщина».