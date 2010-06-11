У Харкові пограбовано ювелірний магазин

Харків. 11 червня. УНІАН. Сьогодні у Харкові було пограбовано ювелірний магазин.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося на одній з магістральних вулиць густонаселеного («спального») району міста - «Салтівці».

За даними ЦЗГ, близько 11-ї години до міліції зателефонувала жінка-продавець одного з торгових павільйонів і повідомила, що невідомий чоловік, на вигляд 35 років, відкрито заволодів золотими виробами. Міліція встановила, що зловмисник розбив скло на столику в магазині і, викравши золоті прикраси, зник у невідомому напрямку.

За цим фактом порушено кримінальну справу. Правоохоронці розшукують злодія, повідомили в ЦЗГ.