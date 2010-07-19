Харків. 19 липня. УНІАН. Новообраний президент Української Асоціації місцевих і регіональних властей (УАМРВ), голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ виступає за обрання губернаторів на виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, свою точку зору С.ЧЕРНОВ висловив на брифінгу за підсумками з`їзду УАМРВ, який проходив у Харкові 15-16 червня.

«Якщо центральна влада готова, то можна обирати губернаторів», - сказав С.ЧЕРНОВ.

При цьому він підкреслив, що місцеві ради повинні мати свої виконавчі органи, і бачить недолік у тому, що обласні державні адміністрації не підпорядковані радам.

«На моє переконання, всі обласні і районні ради повинні мати свої виконавчі органи. Зараз, на жаль, Закон про місцеве самоврядування і Закон про обласні державні адміністрації мають ряд недоліків. Обладержадміністрация – орган, якому делеговані державні повноваження, з другого боку, їм також делегують свої повноваження обласні ради, але адміністрації не підпорядковані радам безпосередньо. Хоча повинні їм звітувати за делегованими повноваженнями. Тому це питання вимагає, насамперед законодавчого врегулювання», - сказав С.ЧЕРНОВ.