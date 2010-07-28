Світовий лідер боротьби з болем виходить на український ринок

Харків. 28 липня. УНІАН. 15 липня Міністерство охорони здоров`я України зареєструвало препарат «Аркоксія» виробництва американської компанії «Меркнув Шарп і Доум Бі. Ст.». Він відноситься до групи нестероїдних протизапальних препаратів і з великим успіхом вже використовується в десятках країн світу.

Препарат показаний для усунення гострого і хронічного болю при остеоартрозі, ревматоїдному артриті, анкілозіруючому спондиліті, а також при болях і запальній симптоматиці, пов`язаній з гострим подагричним артритом. Експерти впевнені, що поява «Аркоксія» на українських прилавках стане справжнім проривом у лікуванні цілої низки захворювань.

«Це проривна інновація в лікуванні хронічних захворювань опорно-рухової системи, яка забезпечує підвищення якості життя пацієнтів. При цьому він має обмежені протипоказання - не показаний пацієнтам з серйозними кардіологічними проблемами (в т.ч. гіпертензією). Препарат пройшов усі необхідні клінічні випробування і успішно застосовується в 70 країнах світу. Його можна призначати пацієнтам з больовим синдромом», - упевнений доктор медичних наук, директор НДІ травматології і ортопедії, зав.кафедрою ортопедії, травматології та військово-польової хірургії Володимир Климовицький.

Довідка. Препарат «Аркоксія» - одне з останніх досягнень світової фарміндустрії у сфері боротьби з болем. На даний час він є найбільш ефективним таблетованим НПВП у світі (діє через 24 хвилини на 24 години). Вже у вересні «Аркоксія» з`явиться в українських аптеках. За прогнозами, вже в перший рік продажів препарат може зайняти понад 5% вітчизняного ринку НПВП.