У Харкові піймані всі утікачі з Київського райвідділу міліції
22:36, 28 липня 2010Харьків
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Триває розслідування
Харків. 28 липня. УНІАН. Правоохоронці затримали ще двох зловмисників, які 27 липня у Харкові скоїли втечу з-під варти у Київському райвідділі міліції.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, громадяни Дмитро МАЛОХЛІБ та Олексій ПЕСЦОВ були затримані сьогодні увечері в Харкові на вулиці Якіра у ході проведення оперативно-розшукових заходів.
За фактом втечі з-під варти проводиться службова перевірка.
Як повідомляв УНІАН, в день втечі з-під варти, 27 липня, міліцією був затриманий перший з групи утікачів – Геннадій ОСТРАДЧУК.
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