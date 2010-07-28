У Харкові піймані всі утікачі з Київського райвідділу міліції

Харків. 28 липня. УНІАН. Правоохоронці затримали ще двох зловмисників, які 27 липня у Харкові скоїли втечу з-під варти у Київському райвідділі міліції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, громадяни Дмитро МАЛОХЛІБ та Олексій ПЕСЦОВ були затримані сьогодні увечері в Харкові на вулиці Якіра у ході проведення оперативно-розшукових заходів.

За фактом втечі з-під варти проводиться службова перевірка.

Як повідомляв УНІАН, в день втечі з-під варти, 27 липня, міліцією був затриманий перший з групи утікачів – Геннадій ОСТРАДЧУК.