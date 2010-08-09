Добкін заборонив харків'янам іти в ліс

У Харківській області створений обласний оперативний штаб для координації дій із проведення заходів та мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних із пожежною небезпекою.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження на нараді з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних із підвищеною пожежною небезпекою, підписав Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

Губернатор своїм розпорядження заборонив протягом усього пожеженебезпечного періоду 2010 року відвідування лісів населенням і в’їзд до них транспортних засобів, а також проведення на території області полювання до прийняття окремого рішення Кабінетом Міністрів України.

М.ДОБКІН зобов’язав провести необхідні заходи із підготовки пірсів та під’їздів до водоймищ для забору води пожежною автомобільною технікою. Всім екстреним службам та військовим частинам наказав створити резерв паливно-мастильних матеріалів та інших ресурсів, необхідних для гасіння пожеж.

Губернатор наголосив на необхідності забезпечити постійне патрулювання території області на гелікоптері й посилене патрулювання співробітниками міліції парків, скверів, місць масового перебування людей із метою запобігання виникненню пожеж.

М.ДОБКІН зобов’язав голів районних державних адміністрацій обмежити проведення на території районів будь-яких масових заходів, організувати роботу районних штабів із запобігання та ліквідації пожеж. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації щоденно надавати узагальнену довідку про стан пожежної безпеки в області.

До складу обласного оперативного штабу ввійшли Голова Харківської ОДА Михайло ДОБКІН, керівники головних управлінь, структурних підрозділів облдержадміністрації та голови обласних управлінь міліції, Служби безпеки України й Міністерства з надзвичайних ситуацій України.