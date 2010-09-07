Селезньов закликає переписати закон про вибори

Харків. 7 вересня. УНІАН. Закон про місцеві вибори має тимчасовий характер і незабаром буде змінений.

Як передає кореспондент УНІАН, це на прес-конференції припустив голова Харківської обласної територіальної виборчої комісії Микола СЕЛЕЗНЬОВ.

Він підкреслив, що закон про місцеві вибори написаний спеціально під сьогоднішню політичну ситуацію та утискає права опозиції на всіх етапах виборчого процесу.

«Я не думаю, що цей закон буде довго жити, я думаю, що цей закон пробний і закон дуже тимчасовий. І головна причина в тому, що це закон для сьогоднішньої політичної ситуації, це закон для завчасно зрозумілих переможців, це закон, який утискає права опозиції, причому на початковому етапі, організаційному, не кажучи вже про етап підрахунку результатів голосування, коли три члени комісії можуть встановити результати без прийняття рішення», - сказав М.СЕЛЕЗНЬОВ.

М.СЕЛЕЗНЬОВ наголосив, що через нерівне представництво політичних сил від опозиції та коаліції у виборчих комісіях, «однозначно» буде відчутний дисбаланс контролю за виборчим процесом. Він наголосив, що представники влади матимуть більшість у виборчих комісіях.

Голова ТВК закликав політичні сили «насмілитися й написати» виборче законодавство, яке буде захищати як права опозиції, так і провладних політичних сил.

«Є влада, є опозиція, вони можуть мінятися місцями, але правила один раз коли-небудь потрібно насмілитися й написати, що у виборчому процесі ті люди, чи ті органи, які займаються організацією, вони мають бути представлені як мінімум 50 на 50. Тоді буде менше порушень і більше довіри до результатів виборів будь-якого рівня», - наголосив СМ.СЕЛЕЗНЬОВ.