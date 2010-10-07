Колесников відзначив заслуги Ярославського і Ахметова у підготовці до Євро-2012

Харків. 7 жовтня. УНІАН. Віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНИКОВ назвав «календарне» рішення УЄФА заслугою всіх українських уболівальників, але при цьому окремо відзначив роль деяких бізнесменів, що зробили особливий внесок у підготовку країни до майбутньої футбольної першості континенту. Про це урядовець заявив у коментарі Інформаційному центру «Україна-2012».

Як уже повідомлялося, УЄФА опублікував на своєму офіційному сайті таблицю всіх 29 матчів Євро-2012. Згідно з цією таблицею, за Україну офіційно закріплено проведення 16 матчів чемпіонату.

«У цьому рішенні - заслуга кожного вболівальника Україні. Українці заслужили таке рішення УЄФА », - цитує віце-прем`єра Інформаційний центр« Україна-2012 ».

Журналісти центру підкреслюють, зокрема, Б.КОЛЕСНИКОВ також наголосив на тому, що в підготовці України слід відзначити окремих українців. Зокрема, віце-прем`єр назвав кількох представників ділової еліти. «Таких, як Рінат АХМЕТОВ, який побудував першу арену Євро-2012, один з кращих стадіонів Європи. Таких, як Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, який споруджує новий аеропорт і успішно розвиває футбол у Харкові», - сказав Б.КОЛЕСНИКОВ.