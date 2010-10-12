На Харківщині підліток сплюндрував 25 могил

Харків. 12 жовтня. УНІАН. В селі Комарівка Ізюмського району за пошкодження 25 надгробних плит і хрестів затримано 13-річного місцевого мешканця.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управліня МВС України в Харківській області.

Затриманий розповів, що пішов на цвинтар зібрати солодощі та заради розваги в якийсь момент вирішив пошкодити надгробні плити.

Слідчим відділом Ізюмського міськвідділу міліції порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України за фактом наруги над могилами.