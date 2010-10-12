На Харківщині підліток сплюндрував 25 могил
15:41, 12 жовтня 2010Харьків
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Зловмисника затримано
Харків. 12 жовтня. УНІАН. В селі Комарівка Ізюмського району за пошкодження 25 надгробних плит і хрестів затримано 13-річного місцевого мешканця.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управліня МВС України в Харківській області.
Затриманий розповів, що пішов на цвинтар зібрати солодощі та заради розваги в якийсь момент вирішив пошкодити надгробні плити.
Слідчим відділом Ізюмського міськвідділу міліції порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України за фактом наруги над могилами.
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