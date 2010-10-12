Ярославський не підтримує жодного з кандидатів у мери Харкова - заява

Харків. 12 жовтня. УНІАН. Генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ не підтримую жодного з кандидатів на посаду мера Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», свою заяву О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ зробив у зв`язку з тим, що «напередодні місцевих виборів почато розповсюдження рекламної продукції провокаційного змісту».

«Хочу попередити всіх харків`ян, всіх своїх земляків, що не підтримую жодного з кандидатів на посаду мера Харкова. І підтримувати не збираюся - я поза політикою.

Я вже багато разів говорив і повторюю в черговий раз - я не граю в політичні ігри, у мене і без них вистачає справ. Тому якщо ви десь побачите і почуєте, що нібито я закликаю голосувати за когось або проти когось - знайте, це зухвала брехня», - заявив О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

«Кожна людина, - додав він, звертаючись до харків’ян, - має право на свою громадянську позицію, свій власний вільний і усвідомлений вибір. Тому не піддайтеся на провокації і голосуйте по совісті».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА