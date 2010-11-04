ДТП поблизу Безлюдівки: троє загиблих
08:42, 04 листопада 2010Харьків
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В тому числі дитина
Харків. 4 листопада, УНІАН. У Харківській області при зіткненні легкового та вантажного автомобілів троє осіб загинули та ще троє, в тому числі дитина 2006 року народження, з травмами різних ступенів важкості госпіталізовані.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора о 23.10 поблизу Безлюдівки Харківського району на під’їзній дорозі до аеропорту «Харків».
Всього за минулу добу на території країни зареєстровано 79 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 13 осіб та 96 – травмовано.
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