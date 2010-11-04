12.00. Відрив Кернеса від Авакова - 0,63%

Харків. 4 листопада. УНІАН. Станом на 12.00 на виборах мера а Харкова продовжує лідирувати кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані міської виборчої комісії, де станом на 12.0 опрацьовано 99,83% протоколів виборчих дільниць.

Найбільшу кількість голосів на цей час набрав Г.КЕРНЕС – 30,09%. На другому місці кандидат від партії «Батьківщина» Арсен АВАКОВ – 29,46%.

Третій позицію зберігає кандидат від Компартії України Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА – 18,38% голосів.

Проти всіх проголосували 10,91% виборців Харкова.

Друга трійка виглядає так:Євген ГУТКОВ (партія «Сильна Україна») – 3,64%, Андрій БІЛОГРИЩЕНКО («Харківське сузір’я») – 2,94%, Юрій ОРЕЛ (партія «Удар») – 1,79%.