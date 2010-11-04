У Харкові перемогу здобув Кернес

Харків. 4 листопада. УНІАН. На виборах Харківського міського голови переміг кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Харківській міській виборчій комісії, за результатами підрахунку 100% протоколів, за Г.КЕРНЕСА проголосували 30,09% виборців, за кандидата від політичної партії ВО «Батьківщина» Арсена АВАКОВА – 29,46%.

Третє місце на виборах Харківського міського голови посіла кандидат від Комуністичної партії України Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА, за яку проголосувала 18,38% виборців.