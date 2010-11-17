Гран-прі фестивалю «Сходинки» отримав фільм харків’янина Піддубного

Харків. 17 листопада. УНІАН. Фільм головного редактора газети «П’ятниця» Ігоря ПІДДУБНОГО «Незгодні» отримав Гран-прі на IV Міжнародному правозахисному кінофестивалі «Сходинки», який пройшов 11-14 листопада у Харкові.

Як повідомляє ІА «МОСТ-Харьков»,про це поінформував на прес-конференції сам І.ПІДДУБНИЙ.

За його словами, фільм, тривалістю 52 хвилини, розповідає «про в’язнів Соловків», про зруйновані церкви, по суті, про нас із вами».

На фестивалі були представлені понад 200 художніх, документальних, короткометражних та анімаційних робіт, присвячених правам людини, захисту тварин та довкілля з 47 країн світу.