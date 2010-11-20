У Харкові завершений «майдан-2010»

Харків. 20 листопада. УНІАН. У Харкові з площі Свободи прибрані всі намети протестувальників, які вимагали проведення перевиборів Харківського міського голови.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив комендант наметового містечка Дмитро ПИЛИПЕЦЬ.

За його словами, учасники акції звернули намети на виконання рішення Харківського окружного адміністративного суду, який постановив згорнути табір сьогодні, 20 листопада.

Д.ПИЛИПЕЦЬ зазначив, що зараз на площі ще залишаються елементи огородження території табору, але вони найближчим часом також будуть вивезені з площі.

Активіст підкреслив, що процес демонтажу наметового містечка пройшов без конфліктів, у тому числі й з представниками влади.

«Нам не потрібні конфлікти так само, як і їм, тому є повне порозуміння», - сказав Д.ПИЛИПЕЦЬ.

Як передавав УНІАН, безстрокова акція протесту проти визнання результатів виборів Харківського міського голови розпочалася в Харкові 9 листопада. Наступного дня зранку на площі з’явилися перші намети.

15 листопада погоджувальна комісія у міській раді рекомендувала згорнути наметове містечко на площі Свободи у зв’язку з підготовкою до святкування Нового року. Мітингувальники ухвалили колегіальне рішення продовжувати акцію.

Зважаючи на це, Харківська міська рада 18 листопада звернулася до суду з вимогою ухвалити рішення щодо можливості проведення громадських акцій на площі Свободи на період підготовки та проведення новорічних свят.

19 листопада Харківський окружний адмінсуд ухвалив рішення, згідно з яким наметове містечко на площі Свободи має бути згорнуте сьогодні, 20 листопада.

Згідно з оприлюдненим протоколом Харківської міської виборчої комісії, перемогу на виборах мера Харкова здобув кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС, за якого проголосували 130 тис. 352 виборців (30,09% голосів). Кандидат від опозиційної партії «Батьківщина» Арсен АВАКОВ набрав 127 тис. 608 голосів (29,46%). Різниця між кандидатами становить 0,63%.