Результати 18-го туру Чемпіонату України з футболу
Турнірна таблиця
Харків. 22 листопада. УНІАН. Матчами у неділю завершиться 18-й тур Чемпіонату України з футболу.
Металург Д - Таврія 2:1 (Соарес 30, Танаса 60 - Платон 85)
Ворскла - Оболонь 0:1 (Кутас 32)
Динамо - Металіст 1:1 (Гусєв 31 - Дєвіч 35 пен.)
Металург З - Карпати 0:0
Дніпро - Іллічівець 2:0 (Селезньов 34, 45+1)
Раніше зіграли:
Зоря - Шахтар 1:3 (Джихані 68 - Віценець 20, Морено 45, Адріано 72 )
Кривбас - Волинь 2:4 (Іващенко 22 пен., Максименко 71 - Скиба 2, Піщур 9 пен., 35, Бутко 84)
Севастополь - Арсенал 0:2 (Самодін 9, Шацьких 45)
***
Ігри 19-го туру відбудуться
26 листопада
Іллічівець (17) - Кривбас (17)
27 листопада
Таврія (22) - Ворскла (22)
Карпати (29) - Зоря (19)
Динамо (37) - Севастополь (14)
Металіст (35) - Металург Д (22)
28 листопада
Шахтар (49) - Арсенал (25)
Волинь (25) - Металург З (10)
Оболонь (22) - Дніпро (32)