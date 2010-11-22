Держпідприємства Харківщини збільшили борги до Пенсійного фонду

Харків. 22 листопада. УНІАН. Державні підприємства в Харківській області нарощують борги із внесків до Пенсійного фонду.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував у ході селекторної наради начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області Віктор АЧКАСОВ.

За його даними, борг підприємств, установ та організацій до Пенсійного фонду по внесках станом на 1 листопада 2010 року становить 257,9 млн. грн., при цьому приріст за 10 місяців становить 47,6 млн. грн.. Що стосується структури загальної заборгованості із внесків, то 62,3 % боргу або 160,7 млн. грн. становлять борги платників, які знаходяться в процедурі банкрутства, а також безнадійні борги.

«Погашення боргів ускладнюється нарощуванням заборгованості державними підприємствами, сума боргів яких на 1 листопада 2010 року становить 146,5 млн. грн. Більша частина таких боржників підпорядкована Міністерству промислової політики (118,4 млн. грн.). Приріст боргів лише по цих підприємствах за 10 місяців 2010 року становить 19,9 млн. грн.», - сказав В.АЧКАСОВ.

Серед найбільших боржників він назвав ДП «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство» (борг зі сплати внесків станом на 01.11.2010 становить 50,5 млн. грн., приріст з початку року становить6,8 млн. грн.), ДП «Хімпром» (борг 19,9 млн. грн.), ДП «Завод ім. Малишева» (борг 15,2 млн. грн., приріст – 7,4 млн. грн.), ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка» (борг 10,0 млн. грн., приріст – 4,0 млн. грн.), ДП «Харківський електромеханічний завод» (борг 5,8 млн. грн.).