Підприємці Харкова вимагають відставки уряду

Харків. 25 листопада. УНІАН. У Харкові на Площі Свободи перед будівлею облдержадміністрації близько 3 тис. підприємців проводять мітинг із вимогою відставки Кабінету міністрів та застосування вето до Податкового кодексу, ухваленого Верховною Радою 18 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, підприємці тримають національні прапори, прапори з символікою Клубу підприємців Харкова, Харківської обласної профспілки підприємців і профспілки таксистів Харківської області. А також транспаранти із написами: «Податковому кодексу – Ні! Антинародним реформам – Ні!», «Азаров, Тигипко имеют всех гибко», «Податковий кодекс – убивця малого бізнесу» та «Кабмін у відставку, кодекс на смітник».

Активісти роздали учасникам мітингу копію листа до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА із вимогою ветувати Податковий кодекс. Вони закликали кожного підприємця відправити це звернення замовним листом на адресу Адміністрації Президента. «Витрати, які ви понесете, не співмірні зі збитками від Податкового кодексу», - наголосив координатор акції.

Голова профспілки підприємців Харківської області Олександр ШАРМАР повідомив, що під вимогою відправити у відставку Кабінет міністрів та ветувати Податковий кодекс вже підписалося більше 3 тис. підприємців, і збір підписів продовжується.

За словами О.ШАРМАРА, на мітинг збереться до 5 тис. підприємців. Він також наголосив, що підприємці Харківської області будуть наполягати на відставці В.ЯНУКОВИЧА, якщо він не ветує Податковий кодекс. «У випадку необхідності ми будемо збирати підписи за відставку Президента», - сказав О.ШАРМАР.

Він також додав, що у понеділок, 29 листопада, об 11.00 харківські підприємці зберуться на Площі Свободи й підтримають Всеукраїнську акцію протесту, яка проходитиме в цей день.