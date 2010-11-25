На Харківщині під час пожежі загинуло двоє чоловіків
14:52, 25 листопада 2010Харьків
0 0
Особи встановлюються
Харків. 25 листопада. УНІАН. Сьогодні вранці в Куп’янському районі на Харківщині під час пожежі у приватному будинку загинуло двоє чоловіків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Головного управління МНС України в Харківській області.
За даними рятувальників, особи загиблих чоловіків, причина пожежі та збитки, нанесені вогнем, наразі встановлюються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter