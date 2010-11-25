Харківський авіазавод передав Єгипту літак Ан-74Т-200А

21:12, 25 листопада 2010
Харьків
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Контракт завершений

Харків. 25 листопада. УНІАН.  Харківське державне авіаційне виробниче підприємство передало замовникові – Військово-повітряним силам Арабської Республіки Єгипет –  третій літак Ан-74Т-200А.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі заводу, таким чином, ХДАВП завершило виконання контракту на постачання літаків, укладеного в листопаді 2003 року.

Перший літак був поставлений до Єгипту 2004 року, потім через низку обставин графік постачань літаків з цього та інших контрактах був зірваний, але в 2008-2010 роках, завдяки істотній допомозі держави, вдалося відновити нормальну роботу підприємства і продовжити виконання зобов`язань з укладених контрактів. У грудні 2009 року до Єгипту був поставлений другий літак, а менше року після цього ХДАВП повністю завершило виконання цього контракту, йдеться у повідомлені.

Літаки сімейства Ан-74 виробництва Харківського авіазаводу добре відомі у всьому світі і викликають постійний інтерес у експлуатантів авіатехніки. Сьогодні ХДАВП продовжує виробництво літаків і виконання контрактів з їх постачання іноземним замовникам. Вступаючи в 2011 рік - рік 85-ріття підприємства - харківські літакобудівники упевнені в майбутньому заводу, який за підтримки держави й надалі випускатиме високотехнологічну і конкурентоздатну техніку, затверджуючи Україну як одну з небагатьох в світі авіабудівних держав.

Довідка. Легкий військово-транспортний літак Ан-74Т-200А, що відноситься до сімейства багатоцільових літаків Ан-72/74, розроблений в АНТК ім. Антонова. Сьогодні основними конкурентами цієї машини є турбогвинтові C-27j Spartan спільного виробництва США та Італії і CASA 295, які виробляються в Іспанії.

Завдяки застосуванню турбореактивних двигунів, їх установці над крилом (ефект Коанда, який використовується на реактивних літаках лише на машинах сімейства Ан-72/74), високій тягооснащеності літак володіє унікальними льотно-технічними даними. Крім поліпшення злітно-посадкових характеристик, встановлені над крилом двигуни максимально віддалені від землі, що дозволяє літаку експлуатуватися на непідготовлених майданчиках із земляним, сніжним, галечним та іншим покриттям.

Фото Авіастудії ХДАВП

 

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