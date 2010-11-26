У Харкові стався вибух у житловому будинку
10:44, 26 листопада 2010Харьків
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Загиблих та постраждалих немає
Харків. 26 листопада. УНІАН. У Харкові в одній з квартир у триповерховому житловому будинку сталося загорання з наступним вибухом.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок вибуху було пошкоджено пінобетонну перегородку між двома квартирами та вибито скло ще в одній.
Загиблих та постраждалих внаслідок вибуху немає.
Попередня причина пожежі – відкрите джерело вогню. Причина вибуху встановлюється.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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