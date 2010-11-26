На стадіонах України запровадять нову система безпеки

Харків. 26 листопада. УНІАН. Система стюардингу як нова модель забезпечення безпеки буде найближчим часом запроваджена на українських стадіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові заявив Директора Турніру, керівник МОК «Євро-2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

«Ближчим часом ми приступаємо, я маю на увазі Місцевий організаційний комітет, на стадіонах до запровадження системи стюардингу на аренах, які прийматимуть Євро, а в перспективі й на усіх футбольних стадіонах України», - сказав М.ЛУБКІВЬКИЙ.

На його думку, проведення фінальної частини Чемпіонату Євро-2012 в Україні крім цього дозволить вирішити ще велику кількість інфраструктурних і законодавчих проблем у країні.